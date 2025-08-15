Haziran Ayında Bina İnşaatı Sektörü Yüzde 26,9 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında Türkiye'de bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 artış gösterdi. İnşaat üretimi ise geçen aya göre yüzde 3,2 arttı.

Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 23,6 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 3,2 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.