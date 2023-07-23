Haziran Ayında 569 Firma İçin İzin Belgesi Düzenlendi
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Ticaret Bakanlığı tarafından haziran ayında dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin belgeleri düzenlendi. 569 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi ve 13 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Ayrıca, 24 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.
Dahilde işleme rejimi kapsamında haziran ayında 569 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, haziranda 569 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 13 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Öte yandan, firma talebine istinaden 24 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.