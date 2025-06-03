Haziran Ayı Kira Artış Tavanı Yüzde 45,80 Olarak Belirlendi

Haziran Ayı Kira Artış Tavanı Yüzde 45,80 Olarak Belirlendi
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2025 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamları doğrultusunda, Haziran ayı için kira artış tavan oranı yüzde 45,80 olarak belirlendi. TÜFE'deki artışlar, ekonomik durumu etkilemeye devam ediyor.

Haziran ayı için kira artış tavan oranı yüzde 45,80 olarak gerçekleşti.

2025 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Haziran ayı kira artış tavanı yüzde 45,80 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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