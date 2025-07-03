Haziran Ayı Enflasyonu Açıklandı: ÖTV Oranları Artıyor

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TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri sonrasında akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin ÖTV'si yüzde 15,71 artacak. Benzin ve motorin fiyatlarında yaklaşık 2 TL'lik bir artış bekleniyor.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, sigara ve içkiye otomatik olarak uygulanan özel tüketim vergisi ( Ötv ) oranları da belirlendi. Açıklanan enflasyon rakamları ile akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin Ötv'si de 6 aylık ÜFE oranında yani yüzde 15,71 artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla ilk ayın enflasyon oranı belli oldu. Yılın ilk yarısında oluşan oranla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak ÖTV zammı da ortaya çıktı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 olarak açıklandı 6 aylık enflasyon da yüzde 15,71 oldu.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, sigara ve içkiye otomatik olarak uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları da belirlendi. Açıklanan enflasyon rakamları ile akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin ÖTV'si de 6 aylık ÜFE oranında yani yüzde 15,71 artacak.

Benzin ve motorinde maktu ÖTV tutarlarının bu gece ÜFE artışı oranında güncellenmesi bekleniyor. Yapılacak olası zamla beraber pompa fiyatlarında yaklaşık 2 TL artış yansıyabilir. Beklenen zamla beraber benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde de 2,12 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. ÖTV artışları otomatik olarak uygulanıyor fakat Cumhurbaşkanı kararıyla bu zamların sınırlandırılması mümkün. Daha önce ocak ayında yapılması beklenen ÖTV artışı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz" ifadelerini kullanması yeni bir müdahale olasılığını gündeme getirmişti.

Öte yandan en düşük sigara fiyatının da 8 ila 10 lira arasında zamlanması bekleniyor. Sigaradaki paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarı 10,50 TL'den 12,1495 TL'ye, Asgari Maktu Vergi tutarı 36,63 TL'den 42,378 TL'ye çıkarıldı. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında 2024 yılından bu yana yaptığı düzenlemeler ile maliyet artışlarının sigaraların perakende satış fiyatına yansıması sınırlandırıldı "Mali çarpan" olarak adlandırılan ve maliyetlerin fiyatlara kaç katı oranında yansıyacağını gösteren katsayı hala AB ülkeleri ortalamasının 2 katı seviyesinde. Uzmanlar, yapılan bu vergi düzenlemelerinin, önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesinin enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen yılın sonunda yaptığı açıklamada "Yönetilen yönlendirilen fiyatlarda, akaryakıt ÖTV'si önemli, bir de tütün ürünlerindeki ÖTV, diğerlerinin enflasyon üzerindeki etkisi olmadığı veya çok sınırlı olduğu için onları ayrı bir çerçevede değerlendiriyoruz. Bütçede gelir ayağı perspektifiyle bakıyoruz ama diğer yönetilen yönlendirilen fiyatlarda Merkez Bankası'nın 2025 hedefini ciddi bir şekilde dikkate alacağız" demişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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