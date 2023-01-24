Hazır giyim sektörü, yılın ikinci yarısından umutlu

Türkiye'de ihracatçı birlikleri arasında sürdürülebilirlikte öncü olan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Avrupa'daki resesyon, enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşına ve parite kaybına rağmen 2021 yılındaki performansını koruyarak 2022 yılını 1 milyar 472 milyon dolar ihracatla geride bıraktı. 2023 yılında 1,6 milyar dolar ihracat hedefleyen EHKİB, yılın ikinci yarısından umutlu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı ajandasını, önümüzdeki döneme dair hedeflerini basın toplantısında açıkladı. Sertbaş, "2022 yılının, Avrupa'da yaşanan resesyon, enerji krizi, yanı başımızda devam eden Rusya- Ukrayna savaşına ve parite kaybına rağmen çok kötü geçtiğini söyleyemeyiz. Türkiye geneli hazır giyim ihracatımız geçen yıla göre dolar bazda yüzde 5 artarken, bu artış euro bazda yüzde 18 olarak gerçekleşti. Konjonktürel olarak yaşadığımız zorluklara rağmen EHKİB olarak geçen yıla göre aynı rakamları yakalamayı başardık. Türkiye geneli hazır giyim ihracatının geçen yıla göre yüzde 5 artarak 21,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. EHKİB ihracatımız ise 2022 yılında 1 milyar 472 milyon dolar oldu. Birliğimizin Fransa'ya ihracatı yüzde 43 artışla 71 milyon dolara, ABD'ye ihracatımız 65 milyon dolara ulaştı. Hazır giyim sektörümüz bildiğiniz üzere ülkemizin en katma değerli sektörlerinden biri. Tüm zorluklara rağmen EHKİB olarak 2023 yılı ihracat hedefimizi 1,6 milyar dolar olarak belirledik. 2023 yılının ilk yarısının hazır giyim sektörü için genel konjonktür nedeniyle zor geçeceğini bekliyoruz. 2023 yılı 20 günlük rakamlara göre EHKİB'de yüzde 15'lik, Türkiye genelinde ise yüzde 5'lik eksideyiz" diye konuştu.

"Kur baskılanmamalı" uyarısı

Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda kurun baskılanmaması gerektiğinin savunan Sertbaş, seçim sonrası ekonomik koşulların sektörü rahatlatacak konuma geleceğini ifade ederek "Asgari ücret artışı, ticareti ve ihracatı etkilememeli. İş gücü oranına baktığımızda istihdamda birinci sektör olarak işçilik maliyeti en yüksek sektör bizim sektörümüz. Dolayısıyla asgari ücret artışı da en fazla bizi etkiliyor. 8 bin 500 TL asgari ücrete sözümüz yok. Döviz kuru artmadığı için rekabetçiliğimiz olumsuz etkileniyor. Bizim sektörde tüm ücretlere yüzde 50 zam yaptık. Bu yüzden kurun artması gerektiğini savunuyoruz. Biz her zaman umutluyuz. 2023'ün ilk 6 ayını kaybetmiş gibi görsek de ikinci 6 ayda Avrupa'da resesyonun da azalmasıyla daha iştahlı bir alıcı portföyü ile karşılaşacağız. 2023 yılının ikinci yarısından umutluyuz. Sektörümüzün katma değerli ihracatının olmazsa olmazı tasarım. 1990'lı yıllarda kapasite, 2000'li yıllar ve sonrasında tasarım sattık. Hatta tasarımda o kadar iyi noktaya geldik ki, müşteriler bizim tasarımlarımızı alıp Uzak Doğu'da ürettirir hale geldi" dedi.

"Türkiye sürdürülebilirliğe çok rahat adapte olabilecek durumda"

Sertbaş şöyle konuştu: "Çin'deki son durum, Avrupa'da devam etmekte olan ve 2023'te de süreceği beklenen savaş nedeniyle enerji maliyetlerindeki artış, parite kaybı, yurt içinde finansmana erişimde yaşanan zorlukla birlikte maliyet hesabı yaptığımızda 2022'de çok zorlandığımızı ve bunun 2023'ün ilk yarısında da devam edeceğini öngörüyoruz. Yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen sürdürülebilir üretim bizim için önemini koruyor. Türkiye sürdürülebilirliğe çok rahat adapte olabilecek durumda. Sektörümüz sürdürülebilirlikte daha çok teşvik almalı. Türkiye'de sürdürülebilir yatırımla ilgili destekler realize olursa diğer ülkelerden daha fazla avantajımız olacak." Burak Sertbaş, "Sınırda karbon vergisinin ton başına 30 veya 50 euro olarak düzenleneceği tahmin ediliyor. Bu düzenlemelerin Türk hazır giyim sektörü için yıllık 130-190 milyon euro civarında bir maliyeti olacağı hesaplanıyor. Maliyeti azaltmak ve sektörü hızla Yeşil Mutabakat'a hazırlamak için çeşitli projeler ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığımıza konuyla ilgili şimdiden görüşlerimizi bildirdiğimiz bir yazı yazdık ve sürdürülebilirlikle ilgili güncel bir destek paketi açıklanmasını umuyoruz" sözlerine yer verdi.

"ABD'de yeni iş bağlantıları kurmayı planlıyoruz"

Avrupa'daki resesyonun devam edebileceğini, satışların da yılın son çeyreğiyle benzer bir noktada devam edeceğini öngören Serbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşanan durgunluğun çok uzun sürmeyeceğini ve 2023'ün ikinci yarısıyla birlikte ana ihraç pazarımız Avrupa'da toparlanma olacağını düşünüyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında 2023 yılında yaşanan zor gelişmelere rağmen ihracatımızı geliştirmek ve hedef pazarlarımızı genişleterek ihracat hedeflerimizi yakalayacağımızı umuyoruz. Ticaret Bakanlığımızın da desteği ile 'Uzak Ülkeler Stratejisi' doğrultusunda, özellikle dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı ABD'de yeni iş bağlantıları kurmayı planlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ocak ayında PV Manufacturing New York Fuarı'na 11 firmamız ile milli katılım organizasyonumuzu gerçekleştirdik ve çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Yine ocak ayında Münih Fabric Start The Source Fuarı'na 12 firmamız ile milli katılım organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Şubat ayında düzenlenecek olan PV Manufacturing Paris Fuarı'na 18 firmamız ile milli katılım organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Avrupalı alıcıların bu dönemdeki yüksek ilgisinden yararlanmak için PV fuarlarına katılımın üretici firmalarımız için büyük bir fırsat olarak görüyorum."

"İhracatımızı rahatlatacak kur 23-25 aralığı"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, "Yılın başından beri dolar kuru baskılanıyor. Şu an ihracatımızı rahatlatacak kur, 23-25 aralığı. Bu bütün sektörler için geçerli. Avrupa'da resesyon korkulan gibi olmadı. Mart ya da nisan ayından sonra siparişlerde artış olacağını öngörüyoruz. Talepte düşme orta vadede olmayacak. Böyle zorlayıcı bir konjonktürde bütün sektörler özellikle de hazır giyim sektörü gerekirse sıfır kar ile bütün müşterilerini tutmak zorunda. Müşterinin ikamesi yoktur. Düşük faiz, düşük kur sürdürülemez" dedi.

"2024 yılından sonra hazır giyimin yıldız bir sektör olacağını konuşacağız"

Bağcı, "Asgari ücret bugün 430 euro civarında. Bu rakam 600-700 euro'ya gelse de biz sektör olarak daha katma değerli ürünlere yönelerek üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederiz. Ancak istihdam bu denli yüksek olmaz. Sektörümüz tasarım, nitelikli işgücü ve sürdürülebilirlikte çok avantajlı. Firmalarımız AB Yeşil Mutabakat'a hazır durumdalar. Rakiplerimizden çok ilerideyiz. Ancak yatırımı yapacak güç lazım. Biz umudumuzu kaybetmiyoruz. 2024 yılından sonra hazır giyimin yıldız bir sektör olacağını konuşacağız. Daha fazla katma değerli mal üretmek zorundayız. Sektörümüz ne olursa olsun güçlü ve ayakta kalmaya devam edecek" diye konuştu. - İZMİR