Hazır giyim ihracatçıları Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini ele aldı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Rusya- Ukrayna savaşının hasar tespitini yaptık, Batılı markaların boşluğunu Türkiye dolduracak." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapan firmaların temsilcileri, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere İHKİB'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Merter Sanayici ve İş adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Ekrem Kap, Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği Başkanı Eda Arpacı ile Bayrampaşa Tekstilci ve İş İnsanları Derneği (BATİAD) Başkanı Bekir Taner Ateş'in de katıldığı toplantıda ihracatçılar savaşın neden olduğu sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Rusya ve Ukrayna'nın hazır giyimci için iki önemli pazar olduğunu belirtti.

Geçen yıl yolcu beraberinde eşya hariç Rusya'ya 286 milyon dolarlık, Ukrayna'ya 173 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini veren Gültepe, savaşla birlikte Ukrayna'nın tamamen kapandığını, Rusya'da ise işlerin düşmesine rağmen ticaretin devam ettiğinin altını çizdi.

Gültepe, Rusya'ya ihracatta lojistik ve para transferi başta olmak üzere çeşitli sorunların yaşandığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile sürekli istişare halinde gelişmeleri yakından takip ettiklerini, gerektiğinde çevrim içi toplantılarla görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Gültepe, gelinen aşamada maliyetlerin artmasına rağmen Rusya'ya lojistik akışının devam ettiğini ve ihracat bedellerinin de geldiğini bildirdi.

Gültepe, şöyle devam etti:

"Daha çok iki ülke arasında milli paralarla ticaretin yapılması alternatifi üzerinde duruluyor. Bakanlığımız, Merkez Bankası ve BDDK çeşitli seçenekler üzerinde çalışıyor. Milli paraların kullanılması potansiyeli artıracağı gibi ihracatın da gelişmesine katkı sunacaktır. Bugün problemi asıl yaşayan, özellikle lojistikte ve para transferinde aksayan yönleri en iyi bilen firmalarımızın temsilcileri ile bir aradayız. Buradan çıkacak görüş ve önerilerin çalışmalar için yol gösterici olacağına inanıyorum."

"Savaş bitene kadar firmalarımızın yanında olmalıyız"

Mustafa Gültepe, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen firmalara devlet destekleri ve kredi konusunda kolaylık sağlanması için de girişimlerinin sürdüğünün altını çizdi.

Bölgeye çalışan firmalara 2022'deki ihracatları oranında destek verilmesini, Eximbank'ın da faizsiz ve bir yıl ödemesiz kredi sağlamasını beklediklerini belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşının hasar tespitini yaptık, Batılı markaların boşluğunu Türkiye dolduracak. Ticaret elbette önemli. Ama biz öncelikle savaşın bir an önce durdurulmasını diliyoruz. Savaş bitene kadar da firmalarımızın yanında olmalıyız. Batılı markalar çekildiği için normalleşmenin başlaması ile birlikte hazır giyim firmalarımıza Rusya'da yeni fırsatların doğacağına inanıyorum.

Ortaya çıkan boşluğu Türk markaları dolduracak. 2021'de Rusya'ya yolcu beraberinde eşya hariç 286 milyon dolar olan hazır giyim ihracatımızı iki-üç katına çıkarabiliriz. Bunun için gecikmeden doğru adımları atmamız gerekiyor. Milli paraların kullanılması potansiyeli artıracağı gibi ihracatın da gelişmesine katkı sunacaktır."