Hazinenin 2026 Finansman Programı yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek yıl 3 trilyon 289,7 milyar lirası anapara ve 2 trilyon 700,3 milyar lirası faiz olmak üzere 5 trilyon 990 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden 2025 yılı gelişmeleri ve 2026 yılı öngörülerini içeren "Hazine Finansman Programı" yayımlandı.

Orta Vadeli Program ve Merkezi Yönetim Bütçesi öngörüleri esas alınarak hazırlanan 2026 yılı Hazine Finansman Programı'na göre, nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, bu yıl ocak-ekim döneminde 33,9 ay oldu. Sabit getirili Türk lirası cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti yüzde 39,4 olurken nakit iç borçlanmanın ortalama maliyeti ise yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti. Sabit getirili Türk lirası cinsi senetlerin iç borçlanmadaki payı ise yüzde 47,8 oldu.

Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla Türk lirası dışı tahvil ihraçları ile kira sertifikası ihraçlarına devam edildi. Bu çerçevede söz konusu dönemde iç piyasada toplam 200,6 milyar lira tutarında Türk lirası cinsi kira sertifikası ihracı yapıldı.

Bu dönemde 16 tonu altın tahvili ve 36,1 tonu altına dayalı kira sertifikası olmak üzere toplam 52,1 ton altın karşılığı senet ihraç edilirken, iç piyasada 11,6 milyar dolar tutarında döviz cinsi iç borçlanma gerçekleşti.

Öte yandan katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla eylülde ilk defa Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı'na (TLREFK) endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi ve ilk ihraçta toplam 80,1 milyar liralık satış yapıldı.

Bu yıl risk priminde iyileşme gözlendi

2025 yılında küresel ekonomik görünüm, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası kararları ve yaşanan jeopolitik gelişmeler küresel piyasaları etkileyen temel unsurlar olmaya devam etti.

Dış finansman hedefi olarak belirlenen 11 milyar dolar, piyasa koşullarının elverişli seyretmesi ve çıkan fırsatların uygun zamanlamayla etkin şekilde değerlendirilmesi sonucunda aşıldı, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 13 milyar dolarlık finansman sağlandı.

Bu yıl şubat ve mayıs aylarında, 7 yıl vadeli ve sırasıyla 2,5 milyar dolarlık ve 2 milyar dolarlık iki adet tahvil ihracı gerçekleştirildi.

Temmuzda sırasıyla 2,5 milyar dolar tutarında bir kira sertifikası ihracı ve 1,5 milyar avro tutarında bir tahvil ihracı yapıldı. Eylülde 2 milyar dolar ve 2035 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildi.

Ekimde ise 4 Kasım valörlü olarak gerçekleştirilen 2,25 milyar dolarlık 2036 vadeli tahvil ihracı ile 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan finansman tutarı, gerçekleştirilen 6 farklı borçlanma işlemi ile 13 milyar dolara ulaştı.

Bu yıl kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ülke kredi notunu artırmasının da etkisiyle risk priminde gözlenen iyileşme, yıl içinde gerçekleştirilen tüm tahvil ihraçlarına yatırımcı talebinin yüksek olması ve ihraçlardaki spread seviyelerinde gözlenen kademeli düşüş, olumlu gelişmeler olarak öne çıktı.

Yatırımcı ilişkileri kapsamında ocak-ekim döneminde uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşları ile Türk ekonomisi, yerel ve küresel sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin çok sayıda görüşme gerçekleştirilerek farklı profil ve çeşitlilikteki yatırımcı kitlesine ulaşıldı.

5 trilyon 42,2 milyar lira iç borç servisi

Programın 2026 yılı öngörülerine göre, yaklaşık 3 trilyon 289,7 milyar lirası anapara ve 2 trilyon 700,3 milyar lirası faiz olmak üzere 5 trilyon 990 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, bunun 5 trilyon 42,2 milyar lirasının iç borç, 947,8 milyar lirasının dış borç servisi olarak yapılması planlanıyor.

İç borç servisinin 4 trilyon 717,9 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 324,3 milyar liralık kısmının da kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması oluşacağı öngörülüyor.

Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının 40,4 milyar lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve kira sertifikası ihraçları yoluyla 13 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanması planlanıyor. Bu öngörüler doğrultusunda, 2026'da 5 trilyon 344,3 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması bekleniyor.

Borçlanmanın ağırlıklı olarak Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesi, piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında imkan olması durumunda diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması hedefleniyor.

Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini teminen uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının belirli bir seviyede tutulması planlanıyor. Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervi öngörülüyor.

Türk lirası cinsinden sabit kuponlu gösterge tahvili ihraçlarına devam

Programa göre, Türk lirası cinsinden sabit kuponlu "gösterge tahvil"lerin ihracına piyasa koşulları çerçevesinde düzenli olarak devam edilmesi planlanıyor.

Türk lirası cinsi bono, tahvil ve kira sertifikası, döviz cinsi tahvil ve kira sertifikası, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilebilecek. Piyasa katılımcılarının ilave talepleri ayrıca değerlendirilebilecek.

Nakit akımları arasında geçici dalgalanmaların giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ve "Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik"te yer alan finansman araçları kullanılabilecek.

Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılımının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek. İhalelere ilişkin detaylar ihale gününden en az bir iş günü önce kamuoyuna duyurulacak.

Uluslararası sermaye piyasalarından finansman sağlanması amacıyla çeşitli vadelerde konvansiyonel tahviller, kira sertifikaları, yeşil tahviller, sosyal tahviller ve/veya sürdürülebilir tahviller piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilebilecek.