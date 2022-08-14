Hazine yeni haftada iki ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada iki ihale gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada iki ihale gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Salı günü yapılacak ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek. Aynı gün 10 yıl (3640 gün ) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışı hedefleniyor. Ekonomi AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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