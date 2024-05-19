Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.