Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.