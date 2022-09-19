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Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Ekonomi Haberleri

Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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