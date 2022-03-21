Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

AA - Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1624 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borç, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title