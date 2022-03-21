Hazine yarın iki ihale düzenleyecek, kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 ve 10 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1624 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.