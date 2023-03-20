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Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Ekonomi Haberleri

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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