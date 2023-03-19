Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: AA / Ekonomi