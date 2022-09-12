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Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Ekonomi Haberleri

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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