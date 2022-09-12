Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Ekonomi Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Hazine yarın iki ihale düzenleyecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.