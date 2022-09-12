Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi