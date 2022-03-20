Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 4 yıl (1568 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi