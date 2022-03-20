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Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 4 yıl (1568 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borç, Ekonomi, Haberler

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