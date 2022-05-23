Hazine yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek - Haberler

Hazine yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek
AA - Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
Hazine ayrıca 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini düzenleyecek.
AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi