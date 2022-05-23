Hazine yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek - Haberler

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Hazine yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

AA - Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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Hazine yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın hazine bonosu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Hazine ayrıca 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini düzenleyecek.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tüketici fiyat endeksi, Borç, Ekonomi, Haberler

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