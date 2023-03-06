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Hazine yarın devlet tahvili ihracıyla kira sertifikası satışı yapacak

Ekonomi Haberleri

Hazine yarın devlet tahvili ihracıyla kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ile kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ile kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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