Hazine yarın devlet tahvili ihracıyla kira sertifikası satışı yapacak Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ile kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ile kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. İkinci ihalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı olacak. Kaynak: AA / Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Hazine yarın devlet tahvili ihracıyla kira sertifikası satışı yapacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.