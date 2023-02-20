Hazine yarın devlet tahvili ihalesi ve kira satış sertifikası satışı yapacak Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvil ihalesi ve kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvil ihalesi ve kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihraçta, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edilecek. Kaynak: AA / Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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