Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Üçüncü ihalede ise 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borç, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title