Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak
AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 6 yıl (2317 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi