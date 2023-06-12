Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede ise 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi