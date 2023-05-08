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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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