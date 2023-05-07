Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2338 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.