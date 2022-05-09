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Hazine yaklaşık 6,2 milyar lira borçlandı

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Hazine yaklaşık 6,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 6 milyar 182,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 6 milyar 182,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 22,7, bileşik faiz ise yüzde 23,99 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 899 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 74 milyon lira, net satış 1 milyar 57,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 4 milyar 275 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 251,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 6 milyar 182,2 milyon lira borçlandı.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Haberler

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