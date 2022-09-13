Hazine yaklaşık 19,7 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 milyar 718 milyon 500 bin lira tutarında, 5 yıl vadeli sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 milyar 718 milyon 500 bin lira tutarında, 5 yıl vadeli sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 19,7 milyar lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 8 Eylül 2027 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.