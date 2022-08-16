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Hazine yaklaşık 10,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine yaklaşık 10,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar 290 milyon 430 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar 290 milyon 430 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen yaklaşık 10,3 milyar lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 4 Ağustos 2032 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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