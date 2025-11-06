Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçedeki faiz giderlerinin yüksek olduğunu söyledi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruf tedbirlerine uyulmadığını savunan Akay, "Lükse, şatafata, israfa devam ediliyor. Liyakat dışı atamalar, çoklu maaşlar maalesef devam ediyor." iddialarında bulundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, 2026 yılı bütçesini eleştirdi.

Yoksulluk sınırının 4 kişilik bir aile için 90 bin liraya ulaştığını söyleyen Kaya, "Bu artan yoksulluktan en çok etkilenen gruplara baktığımızda çocukları ve kadınları görüyoruz. Bu yapısal yoksulluğun en ağır faturasını da çocuklar ödüyor." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumunda dile getirdiği, "Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en az vergi geliri olan ülkelerden biri olduğu" yönündeki açıklamalarını anımsatarak, "Vergi gelirlerimizin milli gelire oranı düşük ama bir konuda da çok yüksek; mal ve hizmetlerden alınan vergilerin, yani dolaylı vergilerin toplam vergilerden alınan payına baktığınız zaman bunun çok ama çok yüksek olduğunu görüyorsunuz." diye konuştu.

Enflasyonun fiyat seviyesi olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Özlale, "Enflasyonda katılık var, artık bunun sonuna geldik ve yapısal reformlar içeren adımları tarımda atmadığımız zaman, ticaretin o zincirindeki oligopolistik yapıyı kırmadan bizim enflasyonda, sadece kuru baskılayarak, rezerv biriktirerek bir başarı sağlamamız çok kolay değil. Bunu artık rezerv biriktirip döviz baskılama ve yüksek faiz önererek aşamayacağımız kesin. Kurla düşürebileceğimiz enflasyonun sonuna geldik." şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Bakan Şimşek ve yardımcılarına çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Esnaf ve sanatkarın desteklenmesinin önem arz ettiğini dile getiren Akgül, "Esnaf gerçekten şu anda hakikaten çok sıkıntı yaşıyor. Özellikle köylere varana kadar AVM'ler açıldı. Yani esnafın tek, bir tek desteği var, o da sübvansiyonlu kredi ve bugüne kadar Allah razı olsun destek verdiniz. 280 milyar verdiniz ve bankaya bir kuruş borcu yok. Bizim ödenmemiş bir kuruşumuz yok." diye konuştu.

Akgül, esnaf ve sanatkara yönelik Hazine destekli, faiz indirimli kredilere yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, bütçenin sadece rakamların toplamını göstermediğine dikkati çekerek, "Bir hükümetin ekonomik tercihlerini, önceliklerini ve vatandaşa bakışını da gösteriyor ama ne yazık ki önümüzdeki bütçeye baktığımızda burada biraz adaletsizlik, israf ve öngörüsüzlüğün hakim olduğunu görüyorum." görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin, kendi kendine yeten 7 tarım ülkesinden biriyken, birçok tarım ve gıda ürününde ithalatçı hale geldiğini ileri süren Taş, "Çiftçimiz, artan mazot, gübre ve sulama maliyetleriyle boğuşurken, bu bütçe tarımı değil, maalesef borcu sulamaktadır." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin yasa dışı bahis olduğunu söyleyerek, "Ülkede gerçekten birçok ocağın sönmesine sebebiyet veren bir konu. Piyango bayilerinin önünden geçerseniz o kadar çeşitli, anında oynanan oyunlar var ki bu oyunlarla gariban vatandaş başta olmak üzere emekçinin, emeklinin, çalışarak kazanamadığı için buralara bel bağlayanların cebindeki paraları bir yerlere aktarmasına aracılık etmektesiniz bir anlamda." sözlerini sarf etti.

"Tüm kesimlerin kendi kazancı oranında vergi vermesi gerektiğini düşünüyoruz"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, dünya ticaret hacminin uluslararası gelişmeler nedeniyle küçüldüğüne işaret etti. Tüm bu olumsuzluklardan Türkiye'nin de etkilendiğini anlatan Güneş, "2023 yılından beri aldığımız tedbirlerle neticesinde kamu maliyesinde de önemli düzelmeler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gelirlere göre hesaplandığında kamu borcu oranının 2002'de yüzde 74 seviyesindeyken bugün yüzde 24'lere düştüğünü kaydeden Güneş, "Kamu maliyesinde bizim problemimiz yok. Bizim problemimiz vergi toplamakta. AK Parti iktidarlarından önce bütçenin yaklaşık yüzde 50'sini vergiler oluşturuyordu. Bu oran bizim dönemizde 90'lara çıktı." dedi.

Türkiye'de vergi reformuna ihtiyaç olduğunu vurgulayan Güneş, "Tüm kesimlerin kendi kazancı oranında vergi vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de tüm harcamaların kayıt altına alınması lazım. Bankamatik ve banka kartıyla yapılan harcamaları teşvik etmemiz lazım. Bir ailenin kazancının 400 bin liralık gibi kısmını vergiden muaf tutmamız lazım. Yasalardan kaçarak 400-500 bin lira kazanıp da hiç vergi vermeyenler var. Herkesi vergi verir hale getirmemiz lazım ve vergi dilimlerini düşürmemiz lazım." diye konuştu.

Partisinin iktidarlarında vergi dilimlerinin düşürüldüğünü ve Türkiye'deki vergi dilimlerinin Avrupa ülkelerine göre düşük olduğunu anlatan Güneş, "Vergi dilimini ne kadar çok düşürürsek, kayıt dışılığı ne kadar azaltırsak vergi verme oranını da o kadar yükseltiriz." ifadesini kullandı.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, bütçe gelir kalemlerine yönelik verileri sıralayarak, "Yani özcesi, bütçenin vergi gelirlerinin 8,5'ini işçilerden, emekçilerden, 1,5'ini ise sermayedarlardan alıyorsunuz. Böyle topluyorsunuz gelirleri. Dağıtmaya gelince ise 4'ünü sermayeye, 1'ini işçiye, emekçiye veriyorsunuz." sözlerini sarf etti.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu ancak bunu yapmanın çok kolay olmadığını belirtti.

Karakaya, "Türkiye'de kayıt dışı ekonominin çok geniş, çok kapsamlı da bir lobisi var. Yani herkes bir şekilde kayıt dışı ekonomiden tabiri caizse nemalanıyor. Dolayısıyla kimse kendinin düzenine dokunulmasını istemiyor." görüşlerini dile getirdi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut'un, konuşması sırasında "Yüksek enflasyonun nedenini Sayın Bakan yüksek ücretlere bağlıyor. Merkez Bankası Başkanımız altın fiyatlarına bağlıyor." ifadelerini kullanması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hiçbir zaman öyle bir şey demedim." şeklinde karşılık verdi.

"Kendisinin katıldığı son Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi"

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay'ın 1979 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığında göreve başladığını anımsattı.

Dilbay'ın 46 yıldır Bakanlığın tüm kademelerinde görev yaptığını ve gelecek yılın şubat ayında yaş haddinden emekli olacağını ifade eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bu kendisinin katıldığı son Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi. Milletvekilliği dönemimizde, mevzuatın yazılmasından tutun da tüm aşamalarına kadar bütün görüşler, kanaatler, hazırlıklar Ayşe Hanım tarafından gelirdi. Pek çok hükümette çalıştı. Her dönemde de görevi oldu. Devletimize yapmış olduğu katkılardan dolayı Komisyon Başkanı olarak, sizler adına teşekkür ediyorum. Kendisi özveriyle bu görevi yaptı. Emeklilik döneminde de kendisine sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyoruz. İnşallah Dilbay'ın yeri doldurulur, kendisinden sonra gelecek başka Dilbay'ları da yetiştirmiştir."

Komisyonda Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, milletvekillerin sorularını yanıtlıyor.