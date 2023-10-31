Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonist sürecin başladığını belirterek, toplumun refahını kalıcı bir şekilde yükseltmek için dezenflasyon programını kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonist sürecin başladığını belirterek, toplumun refahını kalıcı bir şekilde yükseltmek için dezenflasyon programını kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi.

Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretiminin başladığını anımsatan Şimşek, gelecek sene 2,4 milyar metreküp, sonraki sene 2,7 milyar metreküp, sonraki sene 4,6 milyar metreküp üretim yapılacağının bildirildiğini aktardı. Şimşek, 2028'de neredeyse Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yüzde 25'ini Sakarya'nın karşılayacağını kaydetti.

Cari açığı tasarrufu artırarak azaltacaklarını dile getiren Şimşek, "Cari açığı katma değer zincirinde yukarı çıkarak azaltacağız." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) ilişkin Avrupa Birliği tavsiyelerini dikkate alacaklarını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Hiçbir bağımsız kuruma bakan olarak benim müdahalem olmadı ve olmayacak. Ne geçmişte ne bugün ne de yarın... Dolayısıyla olması gerektiği gibi tüm istatistikler gerçeği yansıtacak. TÜİK'in kullandığı yöntemler ve uygulama sonuçları yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açık. Hatta bildiğim kadarıyla TÜİK, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile yakinen çalışıyor ve üretilen istatistikler onlar tarafından da denetleniyor. Yine bildiğim kadarıyla TÜİK ayrıca Birleşmiş Milletler, IMF, OECD gibi birçok uluslararası kuruluşla da iş birliği içerisinde. Bu kuruluşlar resmi istatistik programı kapsamında üretilen verilerimizi, veri kalitesini sorgulamadan takip ediyorlar ve alıyorlar. Dolayısıyla bu konudaki tartışmaların kurumları yıprattığını düşünüyorum."

Mehmet Şimşek, şeffaflık neyi gerektiriyorsa onun yapılması gerektiğini vurgulayarak, "İstatistikler konusunda, şeffaflık konusunda maksimumu bundan sonra yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

TÜİK bütçesindeki artışın da çok konuşulduğunu belirten Şimşek, bütçenin yüzde 87'sinin personel gideri olduğunu bildirdi. Şimşek, TÜİK bütçesindeki ilave artışın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının istediği özel çalışmadan kaynaklandığını söyledi.

"Çiftçinin, esnafın ve çalışanların yandayız"

Şimşek, Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) yapılan transferlere ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Vatandaşlarımızın özellikle pandemi ve sonrası dönemde elektrik ve doğal gaz fiyat artışlarından korunmasına yönelik tedbirler alındı. Muhtaç ailelerimizin ısınma amaçlı kömür ihtiyaçlarının karşılanması, hububat sektöründe üretimin devamlılığı ve tarımsal ürünlerde üretici ve tüketici için makul fiyat oluşumu amacıyla KİT'lere destek veriyoruz. KİT'lere 2023'te yaklaşık 463,2 milyar liranın aktarılması öngörülüyor. Bunun 272,2 milyar lirası enerji sübvansiyonlarından oluşuyor. KİT'lere sermaye aktarımı olarak da 165,2 milyar lira var. Diğer görevlendirmeler ise 25,8 milyar lira. 2024 için öngörülen 748 milyar liranın 500,7 milyar lirası enerji sübvansiyonları için ayrıldı."

Şimşek, 2024 bütçesinde çiftçilere 384 milyar lira aktarılacağının altını çizerek, çiftçinin, esnafın ve çalışanların yanında olduklarını kaydetti.

Şu an için özelleştirme kapsamında Elektrik Üretim Anonim Şirketinin (EÜAŞ) bazı HES'lerinin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu anlatan Şimşek, "Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil." dedi.

Enflasyon muhasebesine geçeceklerini anımsatan Şimşek, "Belki finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız." diye konuştu.

Terörle mücadelenin, demokratik değerlerin korunması, demokrasinin korunması için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Şimşek, "Hiçbir demokrasi teröre desteği kabullenemez. Dünyanın hiçbir köşesinde demokrasi ile terör bir arada olmuyor. Türkiye terörle mücadelede kararlıdır ve bu konuda gerekeni yapıyor ve yapmaya da devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Dezenflasyon programını kararlılıkla uygulayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dezenflasyonist sürecin başladığına işaret ederek, kalıcı bir şekilde gelir dağılımını iyileştirmek, iş gücünün milli gelir içerisindeki payını artırmak, toplumun refahını kalıcı bir şekilde yükseltmek için dezenflasyon programını kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi.

"Kişi başı milli gelir yüzde 5 büyüme ile nasıl artacak?" sorusunu yanıtlayan Şimşek, "Dezenflasyonist programlarda lira reel olarak değer kazanacak. Bizim rakamlarımız onu yansıtıyor. Bir hesap hatası yoktur." dedi.

Cari açık konusuna da değinen Şimşek, enflasyonu düşürmek için aldıkları tedbirin iç talebi sınırlayacağını kaydetti.

İhracatı var güçleriyle desteklediklerini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sene biraz zorlu olacak. Zorlu olan kısım neresi? Birincisi bizim ticaret ortaklarımızda büyüme yok. Gelecek sene biraz artacak ama sırtımızı ona dayamıyoruz. Niye cari açık azalacak? Bu sene eylül ayı itibariyle son 12 aylık altın ithalatı 33 milyar dolar. Mevduat faizlerindeki yükselme, portföy tercihi olarak ortaya çıkan bu altın ithalatını sınırlayacak. Bir de tedbir aldık. Altın ithalatının son 20 yıldaki ortalaması 8 milyar dolar. Gelecek sene altın ithalatı 8 milyar doların iki katına çıksa dahi cari açık bizim öngördüğümüz çerçevede azalacak."

Komisyonda Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)