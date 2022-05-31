Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını... - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizdendir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda ülkemizin üretim potansiyelini artırmak için ekonomimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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