Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarının İhaleleri İçin Hazırlık Yapıyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 hazine bonosu ve 1 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihale 8 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu, ikinci ihale ise 4 yıl vadeli, TLREF endeksli devlet tahvili olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 hazine bonosu ve 1 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Temmuz Pazartesi günkü ilk ihalede, 8 ay (245 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli, devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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