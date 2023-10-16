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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhalesi Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi ile 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İlk ihalede TLREF endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede ise sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edilecek. Ayrıca, kira sertifikası da doğrudan satılacak.