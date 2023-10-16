Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhalesi Gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi ile 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İlk ihalede TLREF endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede ise sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edilecek. Ayrıca, kira sertifikası da doğrudan satılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi ile 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.