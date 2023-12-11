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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhalesi Düzenleyecek

11 Aralık 2023 15:37 Güncelleme: 15:38 Abone Ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvil ihalesi ile doğrudan kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İhalede 5 yıl vadeli devlet tahvili ve 5 yıl vadeli kira sertifikası yeniden ihracı yapılacak.