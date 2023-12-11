Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhalesi Düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvil ihalesi ile doğrudan kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İhalede 5 yıl vadeli devlet tahvili ve 5 yıl vadeli kira sertifikası yeniden ihracı yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvil ihalesi ile doğrudan kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ihalede 5 yıl (1771 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün 5 yıl (1821 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atılacak.