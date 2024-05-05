Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Hazine Bonosu İhalesi Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir tahvil ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 2 yıl (651gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.