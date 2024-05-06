Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yapacağı ihalelerde TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ve sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edecek. Ayrıca, kira sertifikasının doğrudan satışı da gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede, 9 yıl (3437 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.