Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak. İlk ihalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede ise kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek.