Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak. İlk ihalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede ise kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikası satışı yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Kaynak: AA / Ekonomi