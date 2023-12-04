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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Gerçekleştirecek

4 Aralık 2023 15:28 Son Güncelleme: 15:29 Abone Ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede ise sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.