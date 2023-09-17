Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede değişken faizli devlet tahvili, ikinci ihalede ise sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 7 yıl (2450 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: AA / Ekonomi