Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihracı yapılacak, ikinci ihalede ise sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: AA / Ekonomi