Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede ise sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.