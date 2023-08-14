Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede ise sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi