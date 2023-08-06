Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede ise 5 yıl vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.