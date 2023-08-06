Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede ise 5 yıl vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (784 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,65 kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi