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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Düzenleyecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finans Ekonomi Güncel Haberler

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