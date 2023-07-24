Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının satışını gerçekleştirecek. İlk ihalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede sabit kuponlu devlet tahvili ve üçüncü ihalede ABD doları cinsi tahvil ihalesi yapılacak. Ayrıca ABD doları cinsi kira sertifikası da doğrudan satışa sunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının satışını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 25 Temmuz'daki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi tahvil ihalesi düzenlenecek. 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının da doğrudan satışı yapılacak.