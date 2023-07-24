Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının satışını gerçekleştirecek. İlk ihalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede sabit kuponlu devlet tahvili ve üçüncü ihalede ABD doları cinsi tahvil ihalesi yapılacak. Ayrıca ABD doları cinsi kira sertifikası da doğrudan satışa sunulacak.