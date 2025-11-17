Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Kira Sertifikası Satışı Yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli ve TLREFK endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını yarın gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli, kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
