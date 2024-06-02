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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. İlk ihalede 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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