Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. İlk ihalede 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1631 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.