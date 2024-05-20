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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. İlk ihalede 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1631 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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