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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İhale Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede 11 ay vadeli hazine bonosu yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 4 yıl vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.