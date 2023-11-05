Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İhale Gerçekleştirecek

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede 11 ay vadeli hazine bonosu yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 4 yıl vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Kasım'daki ilk ihalede 11 ay (343 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Kasım Finans Ekonomi Haberler

title