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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Devlet Tahvili ve Kira Sertifikası Satacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. İlk ihalede 2 yıl vadeli avro cinsi devlet tahvili, ikinci ihalede ise 2 yıl vadeli avro cinsi kira sertifikası satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli avro cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.

İkinci ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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