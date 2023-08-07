Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Devlet Tahvili İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İhalede 4 yıl vadeli devlet tahvili ve 5 yıl vadeli kira sertifikası yeniden ihracı yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın düzenlenecek ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Ayrıca yarın 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi