Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Devlet Tahvili İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İhalede 4 yıl vadeli devlet tahvili ve 5 yıl vadeli kira sertifikası yeniden ihracı yapılacak.