Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede ise değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: AA / Ekonomi