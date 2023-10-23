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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, ikinci ihalede ise değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.