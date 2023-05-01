Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.